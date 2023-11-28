Москва, 28 ноября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Из-за непогоды из зоны подтопления в Южном федеральном округе эвакуировали 995 человек, включая 179 детей, сообщили 28 ноября в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС России/ТАСС

Ведомство сообщило, что в пяти пунктах временного размещения находится 91 человек, включая 14 детей. Остальные разместились у родных и знакомых.

По данным МЧС, в Крыму, Краснодарском крае, ДНР и Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов, 503 приусадебных участка.

«Силы и средства МЧС России продолжают эвакуировать и оказывать необходимую людям помощь. Специалисты откачивают воду из домов, придомовых территорий», — сообщили в ведомстве.

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МЧС сообщило о полном восстановлении энергоснабжения на Кубани. В Крыму полностью восстановили теплоснабжение. В Ростовской области после схода воды нет подтопленных населенных пунктов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя шторм, обрушившийся на южные регионы России, назвал его мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. По словам эксперта, подобный шторм произошёл 14 ноября 1854 года в Крыму.

По прогнозу Гидрометцентра, дожди и сильный ветер будут сохранятся на юге России до 29 ноября. По словам Вильфанда, ожидается усиление ветра на Черноморском побережье до 26 м/с, в Крыму — до 25 м/с.