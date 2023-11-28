София, 28 ноября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Болгария разрешила пролёт самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова для того, чтобы руководитель внешнеполитического ведомства мог принять участие во встрече глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом сообщили в пресс-службе болгарского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

В министерстве уточнили, что дипломатическое разрешение на перелёт специального рейса авиакомпании «Россия» с российской делегацией для участия в международном форуме через своё воздушное пространство София выдала на основании поступившего запроса министерства иностранных дел Северной Македонии в качестве действующего председателя ОБСЕ на 2023 год и организатора 30-го заседания Совета министров ОБСЕ в Скопье.

При этом в ведомстве отметили, что разрешение не распространяется на членов делегации Лаврова, которые являются лицами, находящимися под санкциями ЕС.

«Дипломатическое разрешение на пролёт носит временный характер и действительно в течение трёх часов до и 72 часов после назначенной даты и времени пролёта», ― говорится в сообщении болгарского МИД.

Как сообщало ИА Регнум, проведение ежегодной встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ запланировано на период с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. Она состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Северной Македонии Буяра Османи. В ходе встречи главы МИД 57 государств должны определиться с кандидатурой председательствующего государства.

В пресс-службе кабмина Северной Македонии, которая в 2023 году выступает в качестве действующего председателя ОБСЕ, 24 ноября сообщили о выдаче разрешения на пролёт и посадку самолёта главы российского МИД на время проведения министерской встречи ОБСЕ в столице государства.

Ранее глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выступил за приезд Сергея Лаврова на заседание СМИД ОБСЕ в Скопье. Дипломат отметил, что лидерам стран Европы необходимо трезво и прагматично смотреть на мир ради решения глобальных проблем.

В Совете безопасности России назвали ОБСЕ площадкой, обслуживающей Вашингтон и Брюссель, организация перестала эффективно выполнять свои первоначальные функции.