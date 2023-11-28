Москва, 28 ноября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. МВД России подготовило законопроект, в котором предлагается ввести режим контролируемого пребывания нелегальных мигрантов, что предусматривает ряд запретов и ограничений для таких лиц, включая запрет на вождение машины и получение водительских удостоверений.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Контролируемое пребывание — правовой режим, применяемый <…> в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставившего заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учёта», — привело текст документа ТАСС.

В рамках предлагаемых ограничений в законопроекте предусмотрен запрет на госрегистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на приобретение или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин, на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учёт, а также на государственную регистрацию транспортных средств.

Помимо того, нелегальным мигрантам могут запретить водить автомобили, сдавать экзамены на права и получать при замене водительские права. Кроме этого, в документе предлагается отказать контролируемым лицам в открытии банковских счётов, переводе денег и заключении брака.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября правоохранители подмосковного городского округа Электросталь на территории железнодорожной станции Фрязево задержали 16 иностранцев за нарушение миграционного законодательства, троих мигрантов выдворили из страны. Их задержали при поддержке спецполка полиции ГУ МВД по Московской области.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 7 ноября рассказала, что в ходе операции «Нелегал-2023» из России депортировали свыше 15 тыс. нелегальных мигрантов.