Камчатский край, 28 ноября, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Затопленный накануне, 27 ноября, аэропорт в селе Тиличики (Олюторский район, Камчатский край) возобновил работу, сообщили 28 ноября в пресс-службе регионального правительства.

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По словам краевого министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Лебедева, на взлётно-посадочной полосе уровень воды достиг 50 см. Он пояснил, что полосу затапливало и раньше, но вода ещё не поднималась на такой уровень.

«Как только волнение успокоилось и вода сошла с полосы, воздушное сообщение было восстановлено. Взлётно-посадочная полоса не пострадала. Сейчас два самолёта с пассажирами отправлены в Тиличики и будут совершать посадку в этом аэропорту», — сказал Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, аэропорт в селе Тиличики затопило 27 ноября водами Берингова моря. Взлётно-посадочная полоса полностью оказалась под водой.

Аэропорт закрыли для вылетов и приёма самолётов. Циклон пришёл на Камчатку с юга и сейчас находится в Беринговом море.