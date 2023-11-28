Вашингтон, 28 ноября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России используют современные истребители Су-30СМ, чтобы осуществлять отвлекающие маневры против противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии. Об этом 27 ноября написала военный обозреватель американского издания The National Interest Майя Карлин.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Пилоты Су-30СМ привлекают внимание украинских [систем] ПВО, а высотные бомбардировщики выполняют бомбардировки», — говорится в публикации.

По словам журналистки, Су-30СМ способен развивать максимальную скорость полета 2.0 Маха и Воздушно-космические силы России используют их в паре с самолётами Су-35 для патрулирования и военных действий в зоне спецоперации.

В 2022 году российская армия получила первую партию новых истребителей указанной серии Су-30СМ, добавила обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Military Watch Magazine написал, что истребители Су-30СМ эффективно уничтожают украинские безэкипажные катера в зоне боевых действий. По данным издания, помимо ВМФ России, эти боевые самолёты также активно используют и ВКС России.

Министерство обороны 25 ноября опубликовало кадры боевой работы экипажей Су-30СМ и Су-24М Черноморского флота ВМФ РФ около побережья Крыма, демонстрирующие уничтожение объектов украинских ВМС.