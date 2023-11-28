Москва, 28 ноября, 2023, 08:22 — ИА Регнум. На Горьковском направлении Московской железной дороги затруднено движение поездов. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе МЖД.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Это произошло из-за незапланированной остановки поезда № 6624 Апрелевка ― Крутое на остановочном пункте Нижегородская. Как пояснили в МЖД, состав остановился по техническим причинам.

«В пути задерживаются поезда дальних маршрутов Горьковского направления в сторону области и МЦД-4 в сторону Железнодорожной», ― говорится в сообщении железной дороги в Telegram-канале.

МЖД принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства. В пресс-службе заверили, что принимают все необходимые меры, чтобы сократить время опоздания поездов.

По данным столичного департамента транспорта, к остановившемуся поезду направили вспомогательный состав, который убрал его с путей.

Как сообщало ИА Регнум, в Сочи 26 ноября задержали ряд поездов. Причиной стали упавшие на железнодорожные пути из-за сильных дождей деревья. Инцидент произошёл на перегоне Адлер — Хоста и на участках Лазаревское — Лоо, Лоо — Дагомыс. К месту направили ремонтно-восстановительные бригады РЖД.

Компания «Российские железные дороги» 27 ноября восстановила движение поездов на Черноморском побережье в Краснодарском крае. В частности, окрыли движение по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный, где ранее произошёл подмыв насыпи железной дороги.