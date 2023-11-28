Рамалла , 28 ноября, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС выразило готовность обсуждать условия освобождения взятых в плен во время боевых действий военных армии Израиля (ЦАХАЛ). Заявление движения 28 ноября привела газета The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, вопрос об этом не был в числе обсуждаемых во время переговоров о временном прекращении огня, а потому для освобождения израильских военных будут выставлены другие условия, нежели для гражданских лиц.

Отмечается, что такой шаг со стороны ХАМАС был бы важен, так как мировое сообщество больше сконцентрировано на освобождении заложников из числа гражданских лиц, чем израильских военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони заявил, что заложники ХАМАС удерживаются в секторе Газа на передовой в зоне боевых действий, в связи с чем работа МККК затруднена. Он назвал нетипичной ситуацию, когда заложников удерживают не в безопасном месте.

Издание Haaretz 28 ноября сообщило, что Израиль получил список из десяти заложников, удерживаемых в секторе Газа, которых ХАМАС должно освободить во вторник.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда ХАМАС подвергло Израиль массированной ракетной атаке, а боевики движения захватили несколько населённых пунктов и взяли в них заложников. После этого армия Израиля начала обстрелы сектора Газа, а затем 27 октября — наземную операцию на территории палестинского анклава.