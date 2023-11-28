Тель-Авив, Израиль, 28 ноября, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Заложники движения ХАМАС удерживаются в секторе Газа на передовой в зоне боевых действий, поэтому работа Международного комитета Красного Креста (МККК) затруднена. Об этом 27 ноября заявил директор регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.

Иван Шилов ИА Регнум Обмен заложниками в Газе

Как пояснил Карбони в интервью РБК, ситуация с удержанием заложников не в безопасном месте, а на поле боя очень нетипична. Такое размещение сильно затрудняет работу МККК, так как возникают проблемы с безопасностью.

«Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ», — отметил Карбони.

Представитель МККК подчеркнул, что когда речь идёт о близости к передовой, то обе стороны конфликта мало расположены к тому, чтобы дать доступ сотрудникам организации к заложникам.

Также Карбони выразил сожаление в связи с тем, что движение ХАМАС отказало МККК в посещении заложников, а Израиль не предоставил доступа к палестинским заключённым, так как условием было посещение израильских заложников.

«Мы сожалеем об этом взаимном условии, и мы сожалеем о том, что оно было предано огласке. Мы до сих пор обсуждаем вопрос с израильскими официальными лицами, в ведении которых находятся заключенные, и очень надеемся, что сможем возобновить визиты», — добавил Карбони.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Израиль получил список из десяти заложников, удерживаемых в секторе Газа, которых ХАМАС должно освободить 28 ноября.

Израиль освободил четвёртую группу палестинских заключённых, состоящую из 33 человек. В группу вошли 30 подростков и три женщины. Незадолго до этого группа из 11 заложников палестинского движения ХАМАС прибыла из сектора Газа на израильскую территорию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно относится к продлению гуманитарной паузы в секторе Газа при соблюдении условия об освобождении по десять дополнительных заложников в день. Политик подчеркнул, что армия Израиля собирается возобновить военные действия по уничтожению ХАМАС после окончания перемирия.