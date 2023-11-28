Москва, 28 ноября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации рассмотрит вопрос о запрете на экспорт зерновых при достижении количества этих культур критической отметки в 10 миллионов тонн. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По информации источника, в случае выявления снижения зерновых остатков до критической отметки в 10 миллионов тонн Министерству сельского хозяйства рекомендуется направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложение о временно запрете на экспорт зерновых культур.

Отмечается, что 10 миллионов тонн должно быть достаточно на полтора месяца при годовом потреблении в размере 80-85 миллионов тонн. В Минсельхозе также подчеркнули, что Россия имеет достаточные запасы для обеспечения продовольственной безопасности. С учётом высокого урожая этого года в 147 миллионов тонн, на экспорт может быть отправлено около 65 миллионов тонн.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что таможенная подкомиссия поддержала инициативу Минсельхоза о введении с 1 декабря временного запрета на экспорт из России твёрдой пшеницы. Шестимесячный запрет, направленный на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен, будет действовать до 31 мая 2024 года включительно.