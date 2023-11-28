Киев, 28 ноября, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Власти Украины намерены внести изменения в правила призыва в ряды вооружённых сил, чтобы привлечь тех, кто скрывается от мобилизации из-за боязни попасть на фронт. Об этом 27 ноября сообщило издание The Guardian со ссылкой на собственный источник.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний для того, чтобы проводить более целенаправленный призыв», — говорится в материале.

Также Киев намерен убедить призывников в том, что они будут задействованы исходя из их навыков, «а не просто отправлены на фронт».

В беседе с The Guardian секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Вооружённые силы Украины будут работать с одними из крупнейших в стране рекрутинговыми компаниями для поиска высококвалифицированных людей, избегающих призыва.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе брифинга анонсировал комплексный план по мобилизации на Украине. Не называя точного числа, он уточнил, что соответствующий план будет готов до конца недели.