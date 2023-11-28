Новый, 643-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением признания президента Чехии Петра Павела о несдержанном Западом обещании по поддержке Украины. По его словам, которые цитирует газета Corriere della Sera, речь идёт о недостаточном снабжении ВСУ снарядами для артиллерии и подготовке пилотов для F-16, которая не идёт должными темпами.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Из-за этого, по мнению чешского президента, у украинской армии нет возможности продолжать активные военные действия. При отсутствии поддержки со стороны других стран, чувство разочарования на Украине будет расти, заметил политик.

В невыполнении обещаний о поставках оружия, необходимого для победы над Россией, Запад обвинил также бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович.

О том, что ВСУ высокими темпами теряют хорошо подготовленных бойцов в ходе боёв с ВС России, сообщило британское издание Daily Express. Российские военные лишили Вооруженные силы Украины огромного количества техники, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Тем временем на донецком направлении экипажи «Ночных охотников» Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты и бронированную технику противника, сообщили 28 ноября в Минобороны РФ.

На купянском направлении в ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады на направлении Синьковка, Лиман Первый.

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