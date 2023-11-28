Москва, 28 ноября, 2023, 06:52 — ИА Регнум. Для российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 разработали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщил источник «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Су-57

«Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолёт сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что беспилотные летательные аппараты, в первую очередь ударные, будут предназначены для прорыва противовоздушной обороны противника за счёт перегрузки её информационных каналов. Также на вооружение должны поступить разведывательные беспилотники и дроны радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что для истребителя Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Дальность поражения новой ракеты, которая имеет меньшие размеры, сопоставима с ракетами, применяемыми на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160. В середине ноября в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили о росте боевых возможностей Су-57 благодаря оснащению машин двигателей второго этапа и внедрению современных технологий.