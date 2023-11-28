Прага, 28 ноября, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины, и уровень военной помощи Киеву оказался недостаточным, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

Политик пояснил, что речь идёт о проблемах со снабжением украинских войск артиллерийскими снарядами и подготовкой пилотов для управления американскими истребителями F-16. Из-за, по мнению президента, у украинской армии нет возможности продолжать активные военные действия.

Павел также рассказал об опасениях среди стран, поддерживающих Киев, по поводу того, что предстоящая зима станет испытанием для жителей Украины из-за разрушения её инфраструктуры. Глава государства отметил, что эта ситуация и провал с оказанием поддержки могут повлиять на моральный дух украинского населения.

Он предупредил, что в случае отсутствия внешней поддержки чувство разочарования на Украине будет расти. Президент добавил, что такие трудности мешают военному планированию и «не очень благоприятны» для продолжения попыток ВСУ провести контрнаступление.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина уже в скором времени лишится поддержки со стороны США. При этом он подчеркнул, что американская помощь Киеву не закончится мгновенно, и Вашингтон ещё успеет передать украинским властям немалые деньги.

27 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг основной задачей альянса назвал предотвращение военной эскалации с Россией. Второй задачей организации, по мнению генсека, должна стать поддержка Украины.