Брюссель, 28 ноября, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Угроза терроризма в Европе на данный момент стала реальной, заявил генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг в интервью итальянскому телеканалу Tg2 в понедельник, 27 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы не видим непосредственной угрозы военного нападения на страны НАТО. Но существует постоянная опасность — угроза террористических атак. В Европе угроза терроризма реальна», — сказал он.

Генсек НАТО отметил, что альянс поддерживает контакты с партнёрами на Ближнем Востоке и в Северной Африке для поддержания контроля за ситуацией и обеспечения безопасности границ.

Кроме того, Столтенберг указал на положительные результаты паузы в боевых действиях в секторе Газа, которая позволила освободить заложников и доставить гуманитарную помощь нуждающимся. Также он призвал к продлению паузы и подчеркнул, что в НАТО обеспокоены потенциальной эскалацией конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября власти Израиля и руководство палестинского движения ХАМАС заключили четырёхдневное гуманитарное перемирие. Стороны договорились, что в рамках паузы в боевых действиях ХАМАС освободит 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет, удерживаемых в секторе Газа.