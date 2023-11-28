Вашингтон, 28 ноября, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Врача Сияваша Собхани, родившегося в Вашингтоне и всю жизнь прожившего в США, лишили американского гражданства, уточнив, что он его получил по ошибке. Об этом 27 ноября пишет издание Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американский врач с иранскими корнями получил гражданство 61 год назад, при рождении. Однако при очередной замене паспорта в госдепартаменте обратили внимание, что отец Собхани был иранским дипломатом, а следовательно, сам врач не имел права на гражданство.

В США действует «право почвы», позволяющее получить гражданство любому, кто родился на территории США и в американской юрисдикции. Однако дети иностранных дипломатов являются исключением, так как они обладают юридическим иммунитетом.

При этом 61-летний Собхани с рождения проживал на территории США, работал и был законопослушным налогоплательщиком. Сейчас врач, по его словам, находится в состоянии шока в связи с полученным уведомлением из госдепартамента.

«Для меня это стало шоком. Я врач. Я здесь всю жизнь. Я платил налоги, голосовал за президентов. Я служил жителям северной Вирджинии. Во времена ковида я был на работе, подвергал риску себя и свою семью. И по прошествии 61 года вам говорят: «О, произошла ошибка, вы больше не гражданин США». Это по-настоящему шокирует», — рассказал изданию Собхани.

В извещении из госдепартамента Собхани взамен ликвидированного гражданства предложили подать заявку на получение постоянного вида на жительство в США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уехавшая из России в США актриса Мария Машкова, дочь Владимира Машкова, сообщила своим поклонникам, что получила американское гражданство и отказалась от отчества. Машкова сразу после начала спецоперации переехала вместе с супругом и детьми в США и стала активно критиковать Россию.

При этом отец актрисы, российский актёр и режиссёр, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, выступил в поддержку спецоперации, он поддерживал присоединение Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей к России. Машков выступал перед ранеными бойцами в госпитале Екатеринбурга и организовывал сбор гуманитарной помощи, в том числе для Донецкого академического украинского музыкально-драматического театра.