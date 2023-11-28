Тель-Авив, Израиль, 28 ноября, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Телефонные линии некоторых экстренных служб Израиля отключились из-за кибератаки, рабочими остались лишь несколько каналов связи. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телефон

Сбой затронул телефоны израильской скорой медицинской помощи, а также полиции и пожарных. При этом продолжают функционировать SMS-сообщения и телефонные линии, созданные для граждан с нарушениями слуха или речи.

Эти оставшиеся работать каналы связи стали использоваться для приема от граждан обращений о всех чрезвычайных и экстренных ситуациях. Газета Times of Israel в свою очередь пишет, что проблемы якобы вызваны «временной ошибкой» и «неисправностью на линиях экстренной связи».

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября стало известно о кибератаке, целью которой стало американское подразделение крупнейшего банка Китая и мира Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Хакеры зашифровали системы этой организации и потребовали выкуп за их разблокировку.

Эксперты предположили, что за нападением стоит группировка Lockbit. 14 ноября заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что организация поверглась самой мощной в своей истории DdoS-атаке. По его словам, число максимальное число запросов в секунду в момент нападения достигало более 1 млн.