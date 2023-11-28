Тель-Авив, Израиль, 28 ноября, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Список из десяти заложников, удерживаемых в секторе Газа, которых ХАМАС должен освободить во вторник, получил Израиль. Об этом 28 ноября сообщает издание Haaretz.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

«Израиль получил список из 10 заложников, которых должны освободить во вторник; семьи оповещены», — сказано в сообщении газеты. Уточняется, что список изучают израильские власти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Израиль освободил четвёртую группу палестинских заключённых, состоящую из 33 человек. Группа состоит из 30 подростков и трёх женщин. Незадолго до этого группа из 11 заложников палестинского движения ХАМАС прибыла из сектора Газа на израильскую территорию. В группу вошли девять детей из кибуца Нор Оз в южной части Израиля и две женщины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно относится к продлению гуманитарной паузы в секторе Газа, но при соблюдении условия об освобождении по десять дополнительных заложников в день. Политик подчеркнул, что армия Израиля собирается возобновить военные действия по уничтожению ХАМАС после окончания перемирия. При этом официально власти Израиля не подтвердили согласие на продление перемирия.