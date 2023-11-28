Израиль получил список заложников, которых ХАМАС должен освободить
Израиль получил список из десяти заложников, которых должен освободить ХАМАС
Тель-Авив, Израиль, 28 ноября, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Список из десяти заложников, удерживаемых в секторе Газа, которых ХАМАС должен освободить во вторник, получил Израиль. Об этом 28 ноября сообщает издание Haaretz.
«Израиль получил список из 10 заложников, которых должны освободить во вторник; семьи оповещены», — сказано в сообщении газеты. Уточняется, что список изучают израильские власти.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Израиль освободил четвёртую группу палестинских заключённых, состоящую из 33 человек. Группа состоит из 30 подростков и трёх женщин. Незадолго до этого группа из 11 заложников палестинского движения ХАМАС прибыла из сектора Газа на израильскую территорию. В группу вошли девять детей из кибуца Нор Оз в южной части Израиля и две женщины.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно относится к продлению гуманитарной паузы в секторе Газа, но при соблюдении условия об освобождении по десять дополнительных заложников в день. Политик подчеркнул, что армия Израиля собирается возобновить военные действия по уничтожению ХАМАС после окончания перемирия. При этом официально власти Израиля не подтвердили согласие на продление перемирия.