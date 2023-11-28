Москва, 28 ноября, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран стали доступны для граждан России, заявила в интервью «Известиям» 27 ноября директор департамента национальной платёжной системы Центробанка Алла Бакина.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По информации источника, соответствующие перечисления работают в том числе из ВТБ и Альфа-банка, в приложениях которых стало возможным перевести деньги по СБП в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

Бакина подчеркнула, что в СБП активно развивается международное направление, однако на данный момент переводы из-за границы в Россию работают только из одной страны.

Как передавало ИА Регнум, в июне первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что порядка 14 иностранных банков из трёх стран подключились к системе быстрых платежей. На Петербургском международном экономическом форуме она отметила, что в скором времени банк сможет наладить и обратный механизм.