Москва, 28 ноября, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Запад не предусмотрел, что российские банки смогут преодолеть внешнее санкционное давление, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так российский лидер оценил слова руководителя этого банка о том, что его организация чувствует себя хорошо, несмотря на западный «беспредел».

«Вот видите, наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне», — сказал Путин

Президент отметил, что недоброжелатели России не учли, что банк — это «не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики». Глава государства добавил, что «банковская сфера отражает состояние экономики в целом».

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября американский журнал Forbes опубликовал свою версию списка самых убыточных российских компаний по итогам 2022 года. Первую строчку в этом перечне занял ВТБ с размером убытков 612,6 млрд рублей.

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов объяснил, что в таком положении банк оказался из-за создания экстренных резервов по кредитам и убытка от реализации процентного риска при повышении ключевой ставки, а также от других факторов. На втором месте указанного списка находится Альфа-банк.

В Forbes уточнили, что в 2023 году у ряда участников рейтинга, включая ВТБ и Альфа-банк, фиксируется прибыль. 9 октября стало известно об указе о передаче в управление ВТБ государственного пакета акций Объединённой судостроительной корпорации (АО «ОСК»).