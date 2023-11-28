Москва, 28 ноября, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Штормовой ветер и сильные осадки ожидаются на территории 15 регионов шести федеральных округов России, возможно нарушение систем жизнеобеспечения населения. Об этом 27 ноября предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

Специалисты института предупреждают, что из-за сильного ветра, скорость которого будет достигать 30 м/сек и выпадения осадков до 25 мм, возможны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения. Кроме того, прогнозируются нарушения энергоснабжения.

Штормовой ветер, сильные осадки и связанные с ними происшествия ожидаются в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Камчатском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, а также на севере островов большой Курильской гряды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, термин «черная метель» некорректно применять к снегопаду в Москве, так как его используют на Крайнем Севере. 26 ноября метеоролог предупредил о надвигающемся на Москву с Чёрного моря мощном циклоне, который повлечёт за собой сильнейший снегопад из всех, когда-либо наблюдавшихся в ноябре.

Также специалист отметил, что обрушившийся 26 октября на полуостров Крым шторм стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. Глава парламента Крыма Владимир Константинов уточнил, что регион пережил «Армагеддон» во время обрушившегося на него сильного шторма. По его словам, такой силы ветра и такой силы волн не могут припомнить даже крымские старожилы.