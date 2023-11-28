Хельсинки, 28 ноября, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Финляндия в ближайшее время введёт новые ограничения на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия иностранцев, нуждающихся в убежище, заявил глава правительства страны Петтери Орпо.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

«Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги», — сказал Орпо на пресс-конференции с коллегой из Швеции Ульфом Кристерссоном 27 ноября.

При этом глава финского правительства не смог ответить на вопрос, к какому сроку ожидать принятия решений по введению новых ограничений.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Helsingin Sonamot сообщило, правительство Финляндии намерено полностью закрыть границу с Россией для просителей убежища. Ожидается, что эту инициативу одобрят генеральный прокурор или его заместитель, после чего граждане смогут просить убежище только в порту или в аэропорту Хельсинки.

24 ноября премьер-министр Орпо не исключил возможность закрытия приграничной с Российской Федерации территории из-за потока нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что ситуация на финско-российской границе создаёт угрозу национальной безопасности.