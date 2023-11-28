Варшава, 28 ноября, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Польские власти просят Украину отменить регистрацию большегрузных автомобилей, которые возвращаются на территорию ЕС без груза, говорится в заявлении министерства инфраструктуры Польши.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

К Киеву обратился глава ведомства Анджей Адамчик. Призыв Варшавы касается механизма регистрации как минимум на двух пограничных пунктах.

Польские перевозчики в свою очередь начали акцию протеста. Одним из шагов, который вызвал их недовольство, стало решение Украины ввести систему так называемой электронной очереди.

Из-за этого нововведения значительно выросло время простоя автомобилей из ЕС на границе Украины и Евросоюза. В министерстве инфраструктуры Польши отметили, что такая проблема приводит к невозможности выполнения дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября журнал Spiegel написал о том, что Польша старается помешать укреплению украинской экономики, целенаправленно задерживая ввозимые в республику товары. Так немецкие компании, которые работают на Украине, пожаловались на то, что польские таможенники мешают движению идущих из Германии на Украину грузов.

25 ноября заместитель украинского министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич рассказал, что из-за блокировки польско-украинской границы Украина столкнулась с проблемами с поставками топлива. 27 ноября экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин предупредил, что затянувшаяся блокада КПП на польско-украинской границе может спровоцировать вооружённый конфликт между Варшавой и Киевом.