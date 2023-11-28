Афины , 28 ноября, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом, назначенную на вторник, 28 ноября.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

«Я выражаю свою досаду тем, что премьер-министр Великобритании отменил нашу запланированную встречу за несколько часов до её проведения», — говорится в заявлении греческого премьер-министра.

Мицотакис также выразил досаду отменой встречи, поскольку в её рамках рассчитывал обсудить возвращение мрамора Парфенона из Британского музея.

Как данным греческого издания Protothema, Сунак отменил встречу из-за интервью Мицотакиса, в котором он назвал хранящиеся в Британском музее мраморные шедевры Парфенона украденными и сравнил эти скульптуры с картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза», находящейся в Лувре.

Как передавало ИА Регнум, в августе китайское государственное издание Global Times выступило с обращение к Британскому музею с призывом вернуть китайские культурные реликвии, приобретённые в колониальный период. Также GR поддержало инициативу Индии, Нигерии и ЮАР по возвращению их собственных реликвий.