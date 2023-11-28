Киев, 28 ноября, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Мощные взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом 28 ноября сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что незадолго до взрывов в регионе, согласно данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, объявили воздушную тревогу.

Подробности и информация о возможных пострадавших и разрушениях неизвестны.

Официальные власти Днепропетровской области ситуацию не комментировали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Киевский авиазавод попал под российский ракетный обстрел. На расположенном в районе аэропорта Жуляны предприятии производились беспилотники для нужд украинской армии.

По словам очевидцев, взрывы в Киеве и в районе аэропорта Жуляны начались с пяти часов утра, в небе наблюдалось большое количество дронов. Взрывы прогремели в Голосеевском районе, на Печерске в центре города. После этого в нескольких районах Киева пропало энергоснабжение.