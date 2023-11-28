Москва, 28 ноября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Термин «черная метель» некорректно применять к снегопаду в Москве, так как его используют на Крайнем Севере. такое заявление сделал 27 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости».

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

«Один, два раза я слышал такое, когда был в экспедициях на Таймыре. В умеренных широтах не бывает такого», — пояснил специалист.

«Черной метелью» или «черной пургой» называют природное явление, когда из-за большой скорости ветра крупные хлопья снега летят почти параллельно поверхности земли. При такой вьюге видимость становится почти «нулевой». Термин «чёрная метель» используют в основном жители северных регионов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд 26 ноября предупредил о надвигающемся на Москву с Чёрного моря мощном циклоне, который повлечёт за собой сильнейший снегопад из всех, когда-либо наблюдавшихся в ноябре.

Вильфанд 27 ноября уточнил, что штормовое предупреждение в Москве продлили до 13:00. По данным метеорологов, в городе в течение суток выпало 35% месячной нормы осадков. При этом ряд синоптиков предупреждал о сильном снегопаде на фоне ветра скоростью 15-20 м/сек, называя это природное явление «чёрной метелью».