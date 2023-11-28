Вашингтон, 28 ноября, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Пентагон не может подтвердить подлинность информации о том, что северокорейский спутник сделал фотографии Белого дома, штаб-квартиры минобороны США и ряда других объектов, заявили журналистам представители американского оборонного ведомства.

ИА REGNUM Пентагон

«Мы не можем подтвердить достоверность этих данных», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Ранее власти КНДР заявили, что их разведывательному спутнику удалось сделать снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев на военно-морской базе США в Норфолке (штат Виргиния).

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) проинформировало, что КНДР успешно запустила ракету «Чхоллима-1» с разведывательным спутником «Маллигён-1». В сообщении также говорилось, что Северная Корея в ближайшем будущем запустит ещё несколько разведывательных спутников.

В Пхеньяне считают, что такой шаг позволят повысить боевую готовность северокорейской армии и улучшит возможности по получению разведданных в прилегающих к республике регионах. 27 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын проинформировал, что северокорейский разведывательный спутник вечером 25 ноября сделал снимок Рима.