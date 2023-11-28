Тель-Авив, Израиль, 28 ноября, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Четвёртую группу палестинских заключённых, состоящую из 33 человек, освободил Израиль. Об этом 28 ноября сообщил телеканал Al-Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По данным телеканала, освобождены 30 детей и три женщины. Автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК) вывезли 24 заключенных в город Рамалла на Западном берегу реки Иордан из военной тюрьмы Офер. Ещё девять человек, выпущенных из Московии, направились к своим семьям в Восточный Иерусалим.

Ранее ИА Регнум сообщало, что группа из 11 заложников палестинского движения ХАМАС прибыла из сектора Газа на израильскую территорию. СМИ Израиля опубликовали список освобождённых заложников. В него вошли девять детей из кибуца Нор Оз в южной части Израиля и две женщины. Кроме того, утверждается, что среди освобождённых — шесть граждан Таиланда.

Власти Израиля подтвердили получение в ночь на 27 ноября списка заложников палестинского движения ХАМАС, которых должны освободить в понедельник.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно относится к продлению гуманитарной паузы в секторе Газа, но при соблюдении условия об освобождении по десять дополнительных заложников в день. Политик подчеркнул, что армия Израиля собирается возобновить военные действия по уничтожению ХАМАС после окончания перемирия.