Донецк, 28 ноября, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики из реактивной и ствольной артиллерии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, на донецком направлении ВСУ совершили 9 обстрелов из РСЗО и артиллерии, на горловском — 6 обстрелов. Всего со стороны украинских войск было выпущено 48 единиц различных боеприпасов.

Под огнём реактивной и ствольной артиллерии оказались Донецк (Петровский, Куйбышевский и Ленинский районы), Александровка и Горловка.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября ВСУ в ходе обстрелов Донецка применили ракеты из комплексов реактивных систем залпового огня. В результате ударов в Ленинском районе города произошло прямое попадание в кровлю химчистки и магазина автозапчастей, в Никитовском районе от обстрелов пострадал частный жилой дом.