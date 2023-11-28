Пхеньян, 28 ноября, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Власти КНДР утверждают, что запустили свой разведывательный спутник, которому удалось сделать снимки Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе в Норфолке (штат Виргиния). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

В Пхеньяне уточнили, что аппарат смог сделать фотографии пяти авианосцев: четырех американских и одного британского. Кроме того, северокорейская сторона утверждает, что получила снимки авиабазы «Андерсен» на острове Гуам в Тихом океане, аэродрома в штате Вирджиния и судоверфи Newport News.

Также, по информации ЦТАК, 25 ноября спутник КНДР сделал фотографии Рима. Этот полёт, по утверждению Пхеньяна, проходил с опережением графика на один-два дня.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября береговая охрана Японии проинформировала, что, предположительно, зафиксировала запуск первого разведывательного спутника КНДР. После этого старта сработала система оповещения J-Alert.

22 ноября профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков рассказал корреспонденту ИА Регнум о том, что, если Северная Корея обзаведётся работающим разведывательным спутником, то ситуация на Корейском полуострове станет менее опасной. По его словам, этот фактор позволит ликвидировать или хотя бы существенно ослабить угрожающий дисбаланс, который существует в разведывательных возможностях КНДР и её вероятных противников — США и Южной Кореи.

23 ноября агентство Yonhap News сообщило о готовности Пхеньяна немедленно возобновить все военные меры, приостановленные в 2018 году по соглашению с Сеулом. Зампред парламентского комитета по разведке от южнокорейской партии «Гражданская сила» Ю Сан Бом предупредил, что в 2024 году КНДР якобы может провести ядерные испытания и запустить новые разведывательные спутники.