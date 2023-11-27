Вашингтон, 28 ноября, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Инаугурацию избранного президента Аргентины Хавьера Милея, вероятнее всего, пропустит экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 27 ноября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщил осведомлённый источник, в плаха у экс-президента США нет поездки в Аргентину на церемонию инаугурации нового президента латиноамериканской страны Милея. Несмотря на то, что сам Милей анонсировал визит Трампа, отмечается, что «в краткосрочной перспективе» такая поездка не запланирована.

Как указал источник, возможность визита Трампа в Аргентину затрудняют подготовка к предстоящим президентским выборам в США в 2024 году, которая проходит в свете обвинений, выдвинутых против экс-президента.

Пресс-служба Милея анонсировала, что Трамп в телефонном разговоре с избранным президентом обещал посетить Буэнос-Айрес для встречи с избранным аргентинским лидером. При этом не уточнялось, обсуждалась ли в разговоре конкретная дата поездки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп стал одним из первых влиятельных американских политиков, поздравивших Милея с победой на выборах. По мнению Трампа, Милей способен «сделать страну великой». Вступление в должность избранного президента Аргентины назначено на 10 декабря.

Победитель выборов президента Аргентины Милей заявил, что страна нуждается в радикальных изменениях, в том числе в сфере внешней политики, и что её основными партнёрами должны стать «страны свободного мира».