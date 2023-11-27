Ставрополь, 28 ноября, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Евгений Калешин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Акрон» из Тольятти, выступающего во втором по силе дивизионе. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в Telegram-канале клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. «Акрон» желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

27 ноября «Акрон» на выезде сыграл вничью с «Аланией» из Владикавказа. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Батраз Гурциев и Абу-Саид Эльдарушев.

По итогам 20 туров «Акрон», одержав десять побед, пять раз сыграв вничью, потерпев пять поражений и набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи», контракт был расторгнул по согласию сторон. Команду вместо него возглавил Александр Точилин.