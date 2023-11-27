Тель-Авив, Израиль, 28 ноября, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Группа из 11 заложников палестинского движения ХАМАС прибыла из сектора Газа на израильскую территорию. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«Специальные силы Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности в настоящий момент сопровождают 11 освобожденных заложников на израильской территории. После того как они пройдут первичный медицинский осмотр, наши силы сопроводят их, пока они не воссоединятся со своими семьями», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

СМИ Израиля опубликовали список освобождённых заложников. В него вошли девять детей из кибуца Нор Оз в южной части Израиля и две женщины. Кроме того, утверждается, что среди освобождённых — шесть граждан Таиланда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил президент Франции Эммануэль Макрон, среди освобождённых ХАМАС заложников есть трое французских детей в возрасте от 12 до 16 лет.

Четвёртую группу освобождённых палестинским движением ХАМАС заложников принял Международный комитет Красного Креста (МККК). Всего, по предварительным данным, освобождено 11 израильтян и шесть граждан Таиланда.