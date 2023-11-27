Афины , 28 ноября, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Затонувшее у берегов острова Лесбос (Греция) судно Raptor шло на Украину с подозрительным грузом, сообщила греческая газета «Катимерини» со ссылкой на показания спасенного моряка.

The Photographer Сухогруз

Кораблекрушение произошло 26 ноября. На борту судна находились 14 членов экипажа. Спасателям удалось обнаружить живым одного из членов команды — египетского моряка. Кроме того, из воды подняли тело одного из погибших.

Афинское агентство новостей АМНА распространило информацию о том, что Raptor перевозил груз соли из Египта в Стамбул. По данным «Катимерини», судно находилось в «черном списке» международных контрольных органов (Paris MOU & Black Sea MOU).

Журналисты указывают, что Raptor оказался в этом перечне после проверки, которая проводилась 24 месяца назад. Она показала, что документы на членов экипажа были недействительны, а в книге учета нефти имелись незаконные записи.

В газетной редакции считают, что это может свидетельствовать о причастности корабля к контрабанде. В «Катимерини» также указали на слова спасенного моряка, который заявил, что конечным пунктом назначения Raptor была Украина, а в Стамбуле судно планировалось дозаправить.

Журналисты предположили, что из-за аварии на корабле в трюм начала поступать вода, однако экипаж не обратился за помощью, следуя указаниям компании-судовладельца Manassa Rose. По мнению авторов публикации, Raptor подал сигнал бедствия лишь за несколько минут до того, как затонул.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля недалеко от города Кавала на севере Греции разбился украинский самолёт Ан-12, который выполнял коммерческий рейс из Сербии в Бангладеш. Он упал после возгорания в одном из двигателей.

На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и опасный груз — около 12 тонн боеприпасов. После падения самолёта произошел взрыв. При этом около обломков образовалось пятно неизвестного белого вещества.

Минобороны Сербии утверждало, что на борту самолёта находились только учебные и осветительные мины для миномётов.