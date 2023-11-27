Париж, 28 ноября, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Освобождение палестинским движением ХАМАС троих французских детей в возрасте от 12 до 16 лет подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом политик написал 27 ноября на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

«Трое наших молодых соотечественников вошли в число заложников, освобожденных сегодня», — уточнил французский лидер.

По данным телеканала BFMTV, дети в возрасте от 12 до 16 лет могут быть освобождены в составе четвёртой группы заложников, освобождённых за четыре дня движением ХАМАС. Отмечается, что семьи троих детей предупреждены израильскими властями, что имена их детей значатся в списке 11 заложников, которых ХАМАС планирует отпустить вечером 27 ноября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что четвёртую группу освобождённых палестинским движением ХАМАС заложников принял Международный комитет Красного Креста (МККК). Всего, по предварительным данным, освобождено 11 израильтян и шесть граждан Таиланда.

Власти Израиля подтвердили получение в ночь на 27 ноября списка заложников палестинского движения ХАМАС, которых должны освободить в понедельник.