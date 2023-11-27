Афины , 28 ноября, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Странам НАТО необходимо проявлять как можно большую решительность в вопросе помощи Украине, так как ситуация на поле боя «не идет хорошо». Такое заявление сделал 27 ноября министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в интервью телеканалу CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Греция

«Ситуация остается прежней, и правда в том, что она не идет хорошо. Прошло полтора года столкновений… Это ужасное положение. И, опять же, я думаю, нам следует постараться быть как можно более решительными в вопросе помощи Украине», — отметил глава МИД Греции.

Как указал Герапетритис, Евросоюз выделил значительный бюджет в пользу Украины. При этом глава МИД Греции отметил, что странам НАТО необходимо решить вопрос с финансовыми отчётами, в которых украинские власти могут точно указать, на что истрачена финансовая помощь.

«На более позднем этапе нам следует начать работу над вопросом подотчетности. Потому что в этом отношении существует огромная проблема подотчетности, и нам необходимо ее решить», ― добавил греческий дипломат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил конгрессмен Майкл Тернер, пакет помощи Украине и Израилю будет «очень трудно» принять до конца 2023 года из-за политики Белого дома в отношении безопасности на южной границе США. Республиканцы в Конгрессе не торопятся рассматривать пакет в целом, предлагая его разделить, чтобы провести по пунктам отдельное голосование.

Пакетный запрос президента США Джозефа Байдена о выделении помощи Украине и Израилю рассмотрят в Сенате 4 декабря.