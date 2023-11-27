Рязань, 28 ноября, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Пострадавших и разрушений в результате атаки украинского беспилотника в Рязанской области нет. Об этом 27 ноября сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Сегодня вечером, по сообщению Минобороны РФ, средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — уточнил глава Рязанской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Рязанской областью. Попытка киевского режима атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника была пресечена дежурными силами ПВО около 21:30 мск.

В этот же день российские средства ПВО сбили две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200 над южной частью акватории Азовского моря. Кроме того, за прошедшие сутки российские военные уничтожили 21 украинский беспилотник в районах населённых пунктов Василевка, Белогоровка и Ясное в ДНР, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное в Запорожской области.