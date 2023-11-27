Грозный, 28 ноября, 2023, 00:15 — ИА Регнум. Три тысячи бойцов из новых подразделений Минобороны и Росгвардии, которые укомплектованы в Чечне, готовы отправиться в зону специальной военной операции (СВО), написал в своём Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«С учетом их высокой боевой подготовки, оснащения, твердой и нерушимой мотивации ребята способны выполнить приказ любой сложности», — отметил он.

Кадыров уточнил, что в их число входят представители полков «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня», которые подчиняются Минобороны РФ. Кроме того, речь идет о батальонах имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского.

Глава Чечни также сообщил, что лично посетил построение личного состава указанных подразделений. Он добавил, что большая часть этих бойцов уже участвовала в СВО, и каждый из них прошёл обучение у лучших инструкторов в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Рамзан Кадыров проинформировал, что посетил базу специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат» в селе Ахмат-Юрт, где он проверил готовность личного состава и условия несения службы, а также осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО из зоны спецоперации.

Ранее стлало известно о формировании в Чеченской Республике нового батальона, который будет носить имя шейха Мансура. 25 октября депутат Госдумы Адам Делимханов написал, что командиром подразделения станет Руслан Геремеев.

26 октября Кадыров сообщил, что в зону СВО отправились бойцы элитного подразделения ОМОНа «Ахмат-1» управления Росгвардии по Чечне.