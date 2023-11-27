Тель-Авив, Израиль, 27 ноября, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Цистерны с дизельным топливом и бытовым газом, а также грузовики с водой, продуктами и медикаментами пропустил Израиль через КПП «Рафах» в сектор Газа. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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«Восемь цистерн с дизельным топливом и бытовым газом были направлены из Египта организациям ООН по оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа в рамках паузы и соглашения об освобождении заложников, достигнутого с США при посредничестве Катара и Египта», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что топливо и газ предназначаются для функционирования жизненно важной инфраструктуры в секторе газа. Кроме того, в анклав отправлено 200 грузовиков с питьевой водой, медикаментами и продуктами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил израильский министр обороны Йоав Галант, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после прекращения паузы в боевых действиях в секторе Газа возобновит свою военную операцию с большей интенсивностью и распространит свою деятельность на всю территорию палестинского анклава.

Власти Израиля и руководство ХАМАС заключили гуманитарное перемирие с 24 ноября, оно действует четыре дня. Стороны договорились, что в течение этого времени радикальное движение освободит 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет, удерживаемых в Газе. В свою очередь Израиль должен выпустить 150 женщин и подростков, которые содержались в израильских тюрьмах.