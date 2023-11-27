Москва, 27 ноября, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию на 20% госпошлин за оформление загранпаспортов и ряда других документов. Соответствующий документ опубликован 27 ноября на официальном портале правовой информации.

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Таким образом, согласно документу, с 1 января 2024 года госпошлина вырастет на 20% и составит 6000 рублей для взрослых и 3000 рублей для детей до 14 лет.

Увеличение госпошлины также коснётся оформления проездного документа беженца и регистрации иностранца по месту жительства в России, продления срока действия визы для въезда в РФ и выдачи вида на жительство.

Кроме того, с начала следующего календарного года закон установит для налоговых агентов срок перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с чем будет введено обязательное уведомление о сумме исчисленного налога дважды в месяц.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре правительство России одобрило законопроект, согласно которому доходы добровольцев — участников специальной военной операции не будут облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом авторы законопроекта рассчитывают поднять дух военных, а также гарантировать социальную помощь их семьям.