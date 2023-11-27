Москва, 27 ноября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Обитателей пострадавшего во время сильнейшего «чёрного» шторма обитателей Севастопольского морского аквариума готовы принять в Москве. Об этом 27 ноября сообщила «РИА Новости» глава биологической службы Москвариума Ирина Мейнцер.

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Как пояснила специалист, условия Москвариума позволяют приютить всех пострадавших животных и сделать всё возможное, чтобы помочь коллегам из Севастополя. Кроме того, Мейнцер указала, что сотрудники Москвариума готовы оказать экспертную поддержку в наполнении аквариумов после ремонта и восстановлении гидробионтов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Севастопольском морском аквариуме погибли 800 обитателей во время шторма. Как рассказал директор аквариума Юрий Кравцов, тропические пресноводные животные не пережили термального удара, когда в зал поступила холодная морская вода. Волнами разрушило кровлю, затопило зал на полтора метра.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в тот же день о гибели более 500 животных из-за затопления, вызванного штормом. Он также рассказал о повреждениях в Институте биологии южных морей, где серьёзно пострадали четыре научные лаборатории, и об обрушении причальной стены в Радиобиологическом корпусе.