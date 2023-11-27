ФСБ показала видео с подозреваемой в госизмене жительницей Самары
ФСБ показала видео с гражданкой РФ, склонявшей российских военных на сторону ВСУ
Самара, 27 ноября, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала оперативное видео с жительницей Самары, задержанной по подозрению в государственной измене.
По информации правоохранительных органов, женщина пыталась склонить российских военных к переходу на сторону ВСУ. На опубликованных кадрах показан момент задержания женщины.
Кроме того, на видео представлен фрагмент допроса задержанной. Перед началом допроса конвоиры завели подозреваемую в клетку. На её руках, на которые были надеты наручники, можно заметить татуировки.
Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что против задержанной в Самаре женщины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Для того чтобы склонить российских военнослужащих на сторону ВСУ, она использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие Вооружённые силы России.
23 ноября ФСБ возбудила уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Волгограда за оправдание деятельности украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе онлайн-трансляций в социальной сети «Вконтакте» она рассказывала про эту запрещённую группировку.
Дело открыли по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».