Москва, 27 ноября, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Более 50 авиарейсов отменены и задерживаются в аэропортах Москвы. Об этом 27 ноября свидетельствуют данные онлайн-табло международных аэропортов ресурса «Яндекс. Расписание».

По данным на 22:30 мск в аэропорту Шереметьево задержано 16 авиарейсов, восемь отменено. В аэропорту Домодедово задержано десять авиарейсов, пять отменено. В аэропорту Внуково отменено два авиарейса, десять задержано.

Причина задержек и отмены авиарейсов официально не назывались.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в подмосковном аэропорту Жуковский возобновлена работа после расчистки взлётно-посадочной полосы от последствий ледяного дождя. Воздушную гавань закрыли в 06:00 мск 27 ноября из-за сильного снегопада. При этом международные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово продолжили работу в штатном режиме.

В ночь на 27 ноября на столичный регион обрушился мощный снегопад, вызванный циклоном с Чёрного моря. 26 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал о мокром снеге и порывах ветра до 15–20 м/с.