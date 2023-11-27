София, 27 ноября, 2023, 22:33 — ИА Регнум. Болгария открыла своё воздушное пространство для визита главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Северной Македонии. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«МИД Болгарии нас официально проинформировал, что полёт в воздушном пространстве страны нашему министру разрешён», — приводит ТАСС слова дипломата.

Она добавила, что до этого Болгарии была направлена нота о пролёте самолёта главы внешнеполитического ведомства над территорией республики.

Заседание СМИД стран — участников ОБСЕ пройдёт в период с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября в пресс-службе кабмина Северной Македонии сообщили о выдаче разрешения на пролёт и посадку самолёта главы российского МИД на время проведения министерской встречи ОБСЕ в столице государства.

Ранее за приезд Сергея Лаврова на заседание СМИД ОБСЕ в Скопье выступил глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Дипломат отметил, что лидерам стран Европы необходимо трезво и прагматично смотреть на мир ради решения глобальных проблем.