Тель-Авив, Израиль, 27 ноября, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после прекращения паузы в боевых действиях в секторе Газа возобновит свою военную операцию с большей интенсивностью и распространит свою деятельность на всю территорию палестинского анклава, заявил израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати». Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Глава ведомства подчеркнул, что Вооружённые силы еврейского государства используют временное перемирие для отдыха, изучения ситуации и перегруппировки. При этом, по словам Галанта, такие же шаги делает радикальное палестинское движение ХАМАС.

Министр предупредил, что израильским военнослужащим предстоит встреча с более подготовленным противником.

Как сообщало ИА Регнум, власти Израиля и руководство ХАМАС заключили гуманитарное перемирие с 24 ноября, которое действует четыре дня. Стороны договорились, что в течение этого времени радикальное движение освободит 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет, удерживаемых в Газе.

В свою очередь Израиль должен выпустить 150 женщин и подростков, которые содержались в израильских тюрьмах. 26 ноября еврейское государство освободило третью по счёту группу палестинских заключённых, в которую входило 39 человек.

27 ноября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно оценивает идею продлить гуманитарную паузу в Газе. При этом должно быть соблюдено условие освобождения по десять дополнительных заложников в день. Глава израильского правительства также предупредил, что ЦАХАЛ планирует возобновить боевые действия для уничтожения ХАМАС.