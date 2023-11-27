Тель-Авив, Израиль, 27 ноября, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Четвёртую группу освобождённых палестинским движением ХАМАС заложников принял Международный комитет Красного Креста (МККК). Об этом 27 ноября передаёт телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

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По данным телеканала, всего освобождено 11 израильтян и шесть граждан Таиланда. Заложники переданы Израилю в рамках соглашения о продлении перемирия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Израиля подтвердили получение в ночь на 27 ноября списка заложников палестинского движения ХАМАС, которых должны освободить в понедельник.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно относится к продлению гуманитарной паузы в секторе Газа, но при соблюдении условия об освобождении по десять дополнительных заложников в день. При этом политик подчеркнул, что армия Израиля собирается возобновить военные действия по уничтожению ХАМАС.

Также 27 ноября МИД Катара сообщило, что перемирие между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа продлили ещё на два дня.