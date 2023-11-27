Донецк, 27 ноября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе обстрелов Донецка применили ракеты из комплексов РСЗО, причинив ущерб городу, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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В центре сообщили, что в Ленинском районе Донецка произошло прямое попадание в кровлю химчистки и магазина автозапчастей, а также взрывом повредило автомобиль. В Никитовском районе от обстрелов пострадал частный жилой дом.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — добавили в СЦКК.

Ранее в центре сообщили, что украинская армия запустила по Донецку две ракеты из комплекса РСЗО. Тип вооружений не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 ноября в Донецке от обстрела ВСУ пострадали мать с дочерью. Как рассказала женщина, её дочь обычно сидела с уроками допоздна, но в тот вечер легла пораньше. Благодаря этому девочка не погибла, так как осколки поразили стул, где она обычно сидела.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ночью 26 ноября ВСУ попытались нанести урон энергосистеме республики. Поскольку удар был массированным, всё сбить не удалось, часть региона осталась без света.