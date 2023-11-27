Рязань, 27 ноября, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Рязанской областью. Об этом вечером 27 ноября сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны

«Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день российские средства ПВО сбили две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты ЗРК С-200 над южной частью акватории Азовского моря. Кроме того, за минувшие сутки российские военные уничтожили 21 украинский беспилотник в районах населённых пунктов Василевка, Белогоровка и Ясное в ДНР, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное в Запорожской области.