Мадрид, 27 ноября, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Гуманитарная помощь и паузы в боевых действиях в секторе Газа без других мер не помогут разрешить обострившийся на Ближнем Востоке конфликт, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 27 ноября на пресс-конференции в Барселоне после форума Союза для Средиземноморья.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Бессмысленно давать гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит, поэтому необходимо прекратить бомбардировки Газы», — сказал он.

По мнению Бореля, для разрешения конфликта нужно, чтобы освободили всех заложников, палестинское движение не контролировало сектор Газа, а Израиль прекратил колонизацию палестинского анклава.

Глава дипведомства также заявил, что палестинским властям нужно помочь возобновить работу в анклаве, чтобы он не стал очагом терроризма. Боррель также призвал продлить паузу в боевых действиях в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, соглашение о гуманитарном перемирии между Израилем и ХАМАС объявили с 24 по 28 ноября. ХАМАС обязался освободить захваченных 50 израильских женщин, детей и подростков в обмен на освобождение из тюрем Израиля 150 женщин и подростков.

Стороны стали выполнять обязательства. К 26 ноября в Израиль прибыли две группы освобождённых боевиками заложников. В тот же день израильская сторона освободила третью группу палестинских заключённых. 27 ноября стало известно, что перемирие продлили ещё на два дня.