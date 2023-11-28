Москва, 28 ноября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Оргкомитет ежегодной бизнес-премии «Компания | Персона года» подвел итоги первого отборочного этапа. Эксперты выбрали первых финалистов в блоке «Компании | Персоны года 2023».

Пресс-служба ООО «Народная марка» Стали известны первые финалисты премии «Компания | Персона года» 2023

Как рассказали в оргкомитете премии, следующим этапом будет отбор и награждение проектов компаний, которые приносят пользу обществу и обеспечивают рост бизнеса. В целях расширения географии присутствия заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 февраля 2024 года.

«Компания года» и «Персона года» — первые российские бизнес-премии, учрежденные еще в 90-х годах, во время становления новой России, — рассказала генеральный директор премии Елена Лапик. — За 25 лет своего существования они сами превратились в бренд, который известен всему бизнес-сообществу». По словам Лапик, из традиционных премий они трансформировались в индекс узнаваемости и признания компаний и руководителей отдельных направлений бизнеса. «Среди наших лауреатов — Андрей Костин, Андрей Рюмин, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Владимир Потанин, «Газпром», «АвтоВАЗ», ВТБ, Сбербанк, «Аэрофлот», Ростелеком и многие другие», — отметила она.

Победителем премии в номинации «Промышленно-инфраструктурное строительство» стало строительное подразделение холдинга «Мосинжпроект». Как рассказал руководитель предприятия Константин Маслаков, «Мосинжпроект» принимает активное участие в реализации ключевых градостроительных программ Москвы. «За десять лет, — сообщил Маслаков, — реализованы многочисленные социально значимые объекты города: новые линии и станции метро, автомобильные магистрали, электродепо, объекты гражданского строительства. Многие из них стали символами современной Москвы — парк «Зарядье» с концертным залом, модернизированный стадион «Лужники», Центр художественной гимнастики Ирины Винер и другие».

«В настоящее время наш главный проект — строительство Национального космического центра, флагманского проекта отечественной космической отрасли, — рассказал руководитель строительного подразделения холдинга «Мосинжпроект». — Кроме того, планируем принять участие в строительстве новых линий метро — ведь оно, как и прежде, задает ритм нашего города».

В номинации «Услуги и сервис (ребрендинг)» победил бренд фитнес-клубов XFIT. «За 30 лет работы международного бренда XFIT открыто более 100 фитнес-клубов во многих российских городах и за рубежом, — отметила директор по маркетингу и рекламе XFIT Светлана Базарова. — Расширение присутствия — часть стратегии, основанной на нашей миссии создавать общество здоровых и красивых людей». Она рассказала, что компания постоянно совершенствует и обновляет свои услуги в соответствии с последними разработками мирового уровня. «Этот посыл и стал импульсом для запуска программы ребрендинга, после которого клубы XFIT стали более яркими, а их атмосфера — ещё более располагающей к регулярным тренировкам и самосовершенствованию», — подчеркнула она.

С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте премии.