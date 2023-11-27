Мелитополь, 27 ноября, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Следователи завершили 27 ноября расследование дела о покушении на заместителя начальника областного ГУВД. Троих жителей Мелитополя в составе группы лиц обвинили в незаконном обращении со взрывчаткой и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и арестовали. Об этом СК сообщил в Telegram-канале.

По версии следствия, двое из них 1975 и 2003 годов рождения вступили в сговор с целью убийства замглавы МВД региона, и обратились к своему знакомому, чтобы он посодействовал в совершении преступления с использованием ручной гранаты и средств дистанционного её подрыва. 2 мая 2023 года у ворот дома по улице Пирогова в Мелитополе они заложили взрывчатку и привели её в действие, когда полицейский открыл ворота, в результате чего он получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле стало известно, что управление ФСБ ДНР предотвратило покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, готовившееся Службой безопасности Украины (СБУ). Организаторы покушения собирались применить такое количество взрывчатого вещества, из-за которого бы пострадали как его помощники, так и жильцы дома, расположенного рядом.